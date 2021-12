Niegan desembarque a crucero turístico en México por brote de COVID-19

Autoridades del estado mexicano de Jalisco (oeste) negaron este lunes el desembarque a un crucero turístico en Puerto Vallarta, uno de los destinos más populares del país, por un brote activo de covid-19, el segundo impedimento a una de estas embarcaciones en cuatro días.



Según autoridades sanitarias estatales, se confirmaron 69 casos de la enfermedad entre miembros de la tripulación.



El crucero Carnival Panorama zarpó el pasado 24 de diciembre de Long Beach, California (EEUU), y su ruta incluía visitas a los puertos mexicanos de Mazatlán, Los Cabos (noroeste) y Puerto Vallarta, de alta demanda durante la actual temporada vacacional.



El 24 de diciembre, antes de partir, se detectaron cinco casos activos de covid-19 entre la tripulación de la nave, una cifra que se elevó a 69, detalló la secretaría de Salud de Jalisco, donde se ubica Puerto Vallarta, en un comunicado.



La secretaría no confirmó si se trata de la variante ómicron.



Por protocolo, se pidió a los turistas que viajaban a bordo una prueba de antígenos negativa para poder desembarcar. No obstante, la empresa propietaria de la nave optó por que nadie descendiera y dejó el destino turístico la misma noche del lunes.



El Carnival Panorama tiene capacidad para 3.936 pasajeros y 1.450 tripulantes, según datos publicados por la empresa Carnival Mexico en su página web.



El pasado 23 de diciembre se prohibió el desembarque de otro navío en Puerto Vallarta que viajaba con 1.035 pasajeros y 874 tripulantes, según datos del gobierno de Jalisco.



En dicha embarcación se detectaron 21 casos activos de covid-19 entre la tripulación.



Entre el 28 y el 30 de diciembre se espera la llegada de otros tres cruceros a Puerto Vallarta, según información de la secretaría de Marina.



El turismo representa un 8,5% del PIB de México, la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil.



Pese al vertiginoso avance de la variante ómicron, que siembra el caos en el transporte aéreo mundial además de marcar cifras récord de contagios, el gobierno mexicano no ha anunciado hasta ahora restricciones a las actividades turísticas ni económicas en general, las cuales están casi por completo normalizadas.



México, de 126 millones de habitantes, es el cuarto país más golpeado por el coronavirus en números absolutos, con 298.819 defunciones, y 3,95 millones de casos confirmados acumulados.



Sin embargo, su tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es la vigesimotercera del mundo.