Nicolás Maduro: "Si los gringos atacan, responderemos"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles (08.10.2025) que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica", por lo que expresó: "Si los gringos atacan, responderemos".

"Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

EE. UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro, como reiteró este miércoles, asegura que se trata de un intento para propiciar un "cambio de régimen" e imponer un "gobierno títere".