Neymar está cerca de salir del PSG tras una millonaria oferta de Arabia Saudita

13 de agosto de 2023, 8:20 AM

El delantero brasileño Neymar estaría "probablemente en la rampa de salida" del PSG, indicó este domingo a la AFP una fuente próxima a las negociaciones, señalando una oferta procedente de Arabia Saudita.



El atacante brasileño, llegado a París en 2017 procedente del FC Barcelona en un traspaso récord de $241 millones, "ya no forma parte de los planes del entrenador y del club", confirmó la misma fuente.



Según una fuente próxima a las negociaciones, el jugador de 31 años negocia actualmente con un club del campeonato saudita, "que deberá después alcanzar un acuerdo con el PSG". El periódico L'Equipe apuntaba este domingo a una oferta del Al-Hilal.



De regreso después de una grave lesión en un tobillo, Neymar participó en la pretemporada del club parisino, llegando incluso a jugar el amistoso contra el Jeonbuk Motors surcoreano (3-0) en la gira asiática del PSG, después de no haber jugado desde febrero. Incluso firmó dos goles en aquel partido.



Pero el brasileño no fue convocado para la primera fecha de la Ligue 1, el sábado contra el Lorient (0-0), después de haber sufrido un "síndrome viral" a lo largo de la semana, según el club. Tampoco estuvo presente en el palco del Parque de los Príncipes para presenciar el partido, como sí hizo Kylian Mbappé.



El recorrido de Neymar en el PSG estuvo marcado por una letanía de lesiones. Aunque guió a los parisinos a la final de la Champions en 2020 y a semifinales en 2021, sus problemas físicos a menudo lo apartaron de los partidos decisivos.



Al final de la temporada pasada, algunos ultras parisinos, en conflicto con la directiva, acudieron delante del domicilio de 'Ney' en Bougival, cerca de París, para exigir su marcha, acentuando la fractura entre el jugador y el club.