Neymar dice que el de 2026 será su último Mundial con Brasil

El astro Neymar dijo que la de 2026 será su última Copa del Mundo con la selección de Brasil, que todavía no ha clasificado a la máxima cita del fútbol, y confió en que la 'Canarinha' mejorará su nivel para poder pelear por su sexto título mundial.



"Sé que es mi último Mundial, entonces es mi último tiro, mi última oportunidad. Voy a hacer todo lo posible para que podamos conseguirlo (ganar el torneo)", dijo el artillero histórico de la 'Seleção' en declaraciones divulgadas el martes por el canal CNN.



El atacante del Al-Hilal saudí llegará con 34 años a la competición que albergarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026.



Aunque primero Brasil debe clasificar y luego el '10' ser convocado por el seleccionador Dorival Júnior, algo que no sucede desde octubre de 2023, cuando la estrella sufrió una grave lesión de rodilla en un choque clasificatorio contra Uruguay.



"Quiero estar, voy a dar mi máximo, a trabajar muy fuerte para estar junto a la selección brasileña", aseguró.



'Ney' volvió a jugar con su club en octubre pasado, tras un año de baja. Desde su retorno, ha disputado dos partidos, en ambos empezando en el banco.



Durante su ausencia, los pentacampeones del mundo han tenido problemas para mostrar buen fútbol y obtener resultados en la eliminatoria sudamericana, en la que marchan en la quinta posición, con 18 puntos en 12 juegos.



A falta de seis fechas para el final, la 'Seleção' está en la zona de clasificación y cinco unidades por encima de la repesca.



"Confío mucho en los jugadores que están surgiendo, que son jóvenes, es un equipo muy joven. Hoy no estamos en el lugar en el que queremos estar, pero creo que todos juntos vamos a conseguir algo grande", apuntó.



Neymar, de 32 años, aseguró estar feliz en el Al-Hilal, cuadro al que llegó en 2023 y con el que tiene contrato hasta mediados de año. Su paso por el balompié árabe, sin embargo, ha sido lastrado por problemas físicos.



Su continuidad en Arabia Saudita, cuya liga consideró más fuerte que la francesa, en la que compitió con la casaca del PSG (2017-23), ha sido motivo de especulación por parte de la prensa internacional.



La estrella brasileña afirmó además que le parecería "increíble" volver a jugar con el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, junto a quienes formó un trío inolvidable en el FC Barcelona, antes de partir para París, y que ahora defienden al Inter Miami de Estados Unidos.



"Son mis amigos, nos hablamos hasta hoy. Sería interesante que el fútbol reviva ese trío. Estoy feliz en el Al-Hilal, en Arabia. Pero nunca se sabe, el fútbol está lleno de sorpresas", cerró.