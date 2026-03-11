New York Times: EE.UU. lanzó el ataque contra escuela iraní

El periódico New York Times aseguró este miércoles que Estados Unidos fue el responsable de un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, donde según las autoridades del país persa perdieron la vida unas 180 personas. La información se basa en los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono.

El medio, que cita a funcionarios estadounidenses y a otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del colegio de primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de Estados Unidos, que atacó una base iraní adyacente a la escuela. Las fuentes dijeron que la investigación sigue en curso.

Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según detalla The New York Times, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por inteligencia. Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces.

Posible "crimen de guerra".

El periódico sostiene que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la república islámica, y que el lugar donde se halla el recinto educacional era originalmente parte de la base. Además, indica que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.

El primer día de bombardeos fue atacado el colegio, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de "acto bárbaro", mientras que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra" lo sucedido. El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda New York Times.

Según la Media Luna Roja iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres.