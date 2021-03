Netflix realiza pruebas para limitar el uso de contraseñas compartidas

El gigante estadounidense del streaming Netflix, que siempre ha sido permisivo a la hora de que sus usuarios compartan sus contraseñas, podría estar a punto de cambiar su postura, según informan varios medios estadounidenses.



Clientes de la plataforma recibieron esta semana un mensaje de advertencia para verificar que vivían en el mismo lugar que el propietario de la cuenta.



Para asegurarse de ello, Netflix ofrece enviar un código por correo electrónico o mensaje de texto. Si no se hace, se invita al usuario a registrarse gratuitamente durante un periodo de 30 días.



"Esta prueba es para garantizar que las personas que utilizan las cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado a varios medios estadounidenses, entre ellos el sitio especializado The Streamable, que reveló por primera vez esta información el jueves.



Según una encuesta realizada en febrero de 2020 por la consultora Magid, un tercio de los usuarios de servicios de streaming como Netflix comparten sus contraseñas con personas que no viven con ellos.



Esta práctica ha sido tolerada durante mucho tiempo por Netflix, a pesar de estar oficialmente prohibida por la política de la empresa californiana.



La compañía consolidó su posición como número uno del streaming de vídeo de pago a finales de 2020 al superar por primera vez los 200 millones en todo el mundo.



Su base de usuarios ha aumentado considerablemente como consecuencia de la pandemia de covid-19 y los confinamientos.



