Netanyahu descarta alto el fuego y que Israel gobierne u ocupe Gaza

10 de noviembre de 2023, 5:21 AM

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó este jueves un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino Hamás y afirmó que su país no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza una vez termine el conflicto.

"Un alto el fuego con Hamás significa rendición", dijo a la cadena estadounidense Fox News , al explicar que no existe un "calendario" para la ofensiva militar.

​Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo: "No buscamos gobernar Gaza. No buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor".