Netanyahu descarta "alto el fuego general" en Gaza sin liberación de rehenes

"Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad", dijo en una entrevista a la cadena televisiva estadounidense ABC. "Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", agregó.