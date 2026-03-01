Naviera Maersk suspende el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz

La naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo, anunció este domingo que ante el deterioro de la situación en torno a Irán suspende el tránsito de sus buques y mercancías por el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".



"La seguridad de nuestros equipos, buques y mercancías de los clientes es nuestra prioridad número uno. Suspendemos todo tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso", indicó la naviera en un comunicado en su portal web.



"En consecuencia, los servicios a los puertos del Golfo Arábigo pueden sufrir retrasos, cambios de itinerario o ajustes de horarios", añadió la empresa.



La naviera hizo el anuncio al día siguiente de que los Guardianes de la Revolución dijeran que el estrecho de Ormuz estaba "de facto" cerrado, y que el paso era peligroso por los ataques estadounidenses e israelíes.



Irán ha venido disparando desde el sábado misiles y drones contra las monarquías del Golfo e Israel en represalia por dichos ataques.



Este mismo domingo, dos buques fueron atacados además en el estrecho de Ormuz, frente a Emiratos Árabes Unidos y Omán, según indicó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.



El estrecho de Ormuz es un punto de paso clave para el comercio mundial de petróleo, por donde transita un 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel global.



Maersk anunció también la suspensión temporal del tránsito de sus contenedores por el canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo.



"Hasta nuevo aviso, todos los tránsitos de la ruta ME11 (Oriente Medio-India hacia el Mediterráneo) y MECL (Oriente Medio-India hacia la Costa Este de Estados Unidos) serán reprogramados para pasar frente al Cabo de Buena Esperanza", en Sudáfrica, puntualizó.



"Seguimos decididos a minimizar el impacto en las cadenas de suministro de nuestros clientes, y seguiremos informándolos de la evolución de la situación", explicó la naviera danesa.



