Nápoles hipoteca sus chances de Scudetto con un empate en Parma

El Nápoles, que ya iba perdiendo a los 33 segundos de partido, tuvo que conformarse el domingo con un empate en Parma (1-1), lo que puede permitir al Inter de Milán aumentar su diferencia al frente de la Serie A.

El Inter, que cierra la jornada dominical visitando al sorprendente Como (5º), podría escaparse a nueve puntos del Nápoles de lograr la victoria.

De momento, los Nerazzurri tienen un colchón de 6 puntos a falta de seis jornadas para el final del campeonato, una vez completada la fecha de este fin se semana.

En Parma, el vigente campeón empezó el partido de la peor manera posible, encajando un gol en la primera acción.

Tras un largo despeje del portero del Parma, Nesta Elphege prolongó de cabeza a la perfección para su compañero Gabriel Strefezza.

El delantero brasileño ganó en velocidad a la defensa napolitana y batió a Vanja Milinković-Savić con un magnífico disparo con rosca (1').

El Nápoles tardó en reaccionar, antes de dominar ampliamente al Parma en la segunda parte y empatar por medio de Scott MacTominay (60').

Pero el equipo de Antonio Conte, que sumaba cinco victorias consecutivas, no logró volver a marcar y tuvo que conformarse con un empate muy frustrante.

El sábado, el AC Milan, 3º (63 puntos), cayó en casa ante el Udinese (3-0) y se sitúa a nueve puntos del Inter.