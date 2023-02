Nápoles golea al Frankfurt en Alemania

Pero superada la media hora de partido comenzó el recital de Lozano, que regresó al once luego de haberse perdido el partido precedente de los napolitanos en Sassuolo.



Primero un disparo suyo al palo derivó en la jugada que significó un penal para el Nápoles. En el rechace de la madera, Osimhen llegó al balón antes que el defensor local, que le propinó una patada involuntaria cuando trataba de despejar el balón (33).



El georgiano Jvicha Kvaratsjelia falló desde los once metros ante Kevin Trapp, pero la maquinaria de Lozano ya estaba en marcha.



En el minuto 40, tras un robo de balón, una incursión relámpago del azteca al área culminó en un pase de la muerte para que Osimhen subiese el primero al marcador.



Sólo un minuto después, misma jugada, con mismos protagonistas, pero en esa ocasión el gol del nigeriano fue anulado por fuera de juego.



Lozano siguió buscando el premio del gol, pero su disparo potente desde fuera del área fue demasiado centrado y Trapp pudo despejar de puños (55).



En el 57, en una de las acciones más decisivas del choque, Kolo Muani dejó con diez a su equipo al ver la roja por una entrada con la plancha de su bota al tobillo del camerunés Zambo Anguissa.



Si el Nápoles ya estaba siendo superior, no lo fue menos desde ese momento y en el minuto 67 el capitán Giovanni Di Lorenzo ajustó raso tras soberbio pase de taquito de Kvaratsjelia.



El Nápoles aún pudo haber ampliado la cuenta por medio de Anguissa, que remató fuera desde el suelo, pero el 2-0 le permite afrontar el duelo del 15 de marzo en el estadio Diego Maradona casi con la misma confianza de seguir adelante que la que mantiene en conquistar el 'Scudetto'.