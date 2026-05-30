Nadie como el PSG en Europa: bicampeón de Champions

El PSG es el amo de Europa. Los parisinos hicieron historia este sábado al lograr la su segunda Champions League de manera consecutiva.

La Orejona llegó por la vía de los penales, tras vencer al Arsenal 4-3, luego de que el juego finalizara empatado 1-1 y este resultado se mantuviera en tiempos extras.

El juego se realizó en el Puskas Arena, en Budapest, Hungría.

Los Gunners se pusieron adelante en el compromiso con un tempranero tanto de Kai Havertz, al 5'.﻿

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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El compromiso tuvo un primer tiempo entre el control del campeón de la Premier League y la presión del monarca de la Ligue 1.

Sin embargo, en el segundo tiempo sí se vivió una verdadera final de Champions, más emociones en ambos marcos y el juego se abrió en su totalidad.

El PSG buscó el ataque, el Arsenal replegarse. Eso sirvió para los de la Premier hasta los 66 minutos, cuando Ousmane Demebélé marcó el tanto del empate al 66'.

Posteriormente, se jugaron los tiempos extra, casi que fue un tiempo para cada equipo, el primero para el Arsenal y el segundo para el PSG. El empate se mantuvo y todo se definió desde los once pasos.