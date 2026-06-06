"¡Muy rico el café de Costa Rica!" Papa León recibe chorreador tico en avión a España

El papa León XIV recibió un regalo que le sorprendió en el avión en su visita a España, un chorreador de café hecho en Costa Rica.

Fue el periodista Jovel Álvarez quien tuvo la oportunidad de viajar en el mismo avión y, cuando el sumo Pontífice iba pasando, no desaprovechó la oportunidad para intercambiar palabras y darle el regalo acompañado de café costarricense.

“¡Muy rico el café de Costa Rica!”, le contestó el Papa.

“Le quise regalar este chorreador, decorado artesanalmente, y cuando se lo di puso una expresión bastante sorprendida porque jamás se esperó ver algo así a bordo del avión, pero tengo la impresión de que ya sabía qué era y no tuve que explicarle cómo se usaba”, relató Álvarez.

El papa León XIV llegó este sábado a Madrid para una visita de siete días a España en la que las cuestiones migratorias y sociales tendrán un peso destacado.





El avión que transporta al papa aterrizó en el aeropuerto de Barajas de la capital, donde el pontífice fue recibido por el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pontífice estadounidense, también nacionalizado peruano, abordará además una amplia gama de temas, que van desde la cultura y el deporte hasta la política y la situación de los presos, a lo largo de tres grandes etapas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Esta esperada visita, de una duración poco usual además, es la primera a España de un papa desde 2010, cuando Benedicto XVI viajó a este bastión histórico del catolicismo en Europa.

León XIV pretende alentar a la Iglesia de este país de casi 50 millones de habitantes, donde la práctica religiosa ha disminuido notablemente desde hace varias décadas.

La migración figurará entre los temas clave, especialmente en la última parada en el archipiélago canario, principal puerta de entrada a España para extranjeros que se aventuran a través de una peligrosa ruta por el Atlántico a llegar en situación irregular.

En 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1.172 migrantes murieron o desaparecieron durante el trayecto, una cifra solo ligeramente inferior a los 1.215 de 2024.