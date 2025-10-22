Museo del Louvre reabre tres días después del robo de joyas

El cintillo rojo que advertía del cierre en su sitio web ha desaparecido. Los visitantes volvieron a cruzar las puertas del Museo del Louvre por primera vez desde el atroz robo, que acaparó titulares en todo el mundo hace tres días.

Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".

Ladrones en fuga

La Policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo por la mañana en esta galería, situada en un lateral del museo, el más visitado del mundo.

Los cuatro ladrones que formaban parte del comando llegaron al flanco sur del museo y, con una camioneta equipada con un montacargas de los utilizados para las mudanzas que habían robado dos de ellos subieron hasta un balcón del primer, abrieron con una radial un boquete en el cristal de una puerta y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas.

Ocho joyas robadas

Con los rostros cubiertos, robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

En su huida, los ladrones perdieron una de las piezas, una corona, con lo que las joyas perdidas, por el momento, suman ocho.

Este espectacular atraco, de apenas ocho minutos, dio la vuelta al mundo y reavivó las críticas sobre la falta de seguridad en las pinacotecas de Francia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró hoy su "plena" confianza en la capacidad del "más de un centenar" de investigadores que trabajan en este momento para "encontrar a los autores" del robo del domingo en el Louvre.

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, el exjefe de Policía de París precisó que la Oficina Central de Tráfico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar las ocho joyas robadas.

En total, el valor material de las joyas robadas se estima en unos 88 millones de euros (102 millones de dólares), segín informó la Fiscalía de París. Pero su valor patrimonial es "inestimable", dijo Nuñez.

En cualquier caso, la investigación "está avanzando, está haciendo progresos", que no especificó por "cautela", pero incidió en que está "seguro" de que encontrarán a los autores del robo.

Alarma funcionó "correctamente", pero los ladrones fueron más rápidos

Nuñez también ratificó, como dijo la víspera la ministra de Cultura, Rachida Dati, que el sistema de alarma del Louvre funcionó "correctamente" en cuanto los ladrones rompieron la ventana de la Galería de Apolo, donde estaban las joyas, y que la policía llegó al museo "tres minutos" después de que se activase.

Pese a eso, también suscribió la afirmación del ministro de Justicia, Gérard Darmanin, de que fue "un fracaso", ya que no se pudo impedir que los ladrones consiguieran llevarse el botín.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, debe comparecer esta tarde ante una comisión del Senado para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos, sobre las medidas de seguridad y sobre qué se plantea para que no se pueda repetir una situación como la del domingo.

En la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Nacional este martes, la ministra de Cultura, Rachida Dati, hizo también hincapié en que Des Cars había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024 que habían dado a una serie de recomendaciones que "se están poniendo en marcha", pero esto está tardando tiempo por las reglas complejas de las licitaciones públicas y porque las obras en un edificio patrimonial como el Louvre también están sometidas a reglas restrictivas.