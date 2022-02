Museo dedicado a los NFT abre sus puertas en EE. UU.

Un museo dedicado a los NFT, las piezas digitales que causan furor en el mercado artístico, abrió sus puertas en Estados Unidos.



El Museo de NFT de Seattle trae obras de arte originales así como explicaciones de la tecnología utilizada para dar vida a los tokens no fungibles, buscando así ayudar a los visitantes a entender este nuevo universo.



"El punto de tener un espacio físico es facilitar a todos la comprensión", explicó el cofundador del museo, Peter Hamilton, en entrevista con AFP.



"No importa cuánto sabes o no sobre arte digital o sobre los NFT, porque puedes recorrer el museo y puedes ver las piezas de arte en un formato mayor, de una forma más parecida a las exhibiciones de un museo".



Los NFT son piezas virtuales únicas, cuyo propietario obtiene la titularidad a pesar de no ser algo tangible.



Su contenido puede ser copiado, pero el NFT es "el original", de la misma forma que en el mundo hay innumerables copias de la "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci, pero sólo el museo del Louvre tiene el cuadro original.



Los inversionistas y los acaudalados coleccionadores se han metido de cabeza en los últimos meses en esta manía digital, que funciona con la misma tecnología de cadena de bloques que sustenta a las monedas digitales.



En subastas recientes, los NFT recaudaron sumas millonarias, incluyendo los 69,3 millones de dólares ofrecidos por un trabajo digital del artista Beeple en una subasta de Christie's.



Como todas las nuevas tecnologías, hay gente que cuestiona estas piezas. Algunos incluso las descartan como apenas una moda.



Pero visitantes del museo dicen que ven estas piezas como algo real.



"Es como un fenómeno global, lo estamos viendo nacer", dijo una mujer que visitaba el museo.



Ver esta evolución es parte de la diversión para Hamilton.



"Es difícil decir hacia dónde vamos con esta tecnología, esto es apenas el comienzo", dijo.



"Quien te diga que es un experto en NFT está mintiendo porque estamos todos aprendiendo, es una experiencia nueva, todos estamos viviendo este comienzo", agregó.