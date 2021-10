Murió James Michael Tyler, el intérprete de Gunther en la serie 'Friends'

El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido mundialmente por su interpretación como Gunther en la comedia televisiva Friends, murió este domingo a los 59 años.

Fue uno de los directores de “Friends”, Kevin Bright, quien confirmó la noticia del fallecimiento de Tyler este domingo a través de su cuenta de Twitter.



El actor de 59 años fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2018, pero fue hasta junio de este año cuando él lo hizo público.



"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará" dijo él mismo durante una entrevista hace unos meses en el programa Today de la NBC.

Tyler dijo que decidió compartir su historia con la esperanza de que otras personas pudieran detectar su cáncer a tiempo.





