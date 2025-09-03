EN VIVO
Mundial 2026: Quedan tres boletos directos en Conmebol

Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen campo fijo en la cita mundialista.

Gustavo Alfaro. AFP
Por Daniel Jiménez |3 de septiembre de 2025, 11:20 AM

La eliminatoria mundialista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa este jueves en Conmebol.

Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen boleto directo a la cita mundialista, por lo que quedar tres campos directos y uno al repechaje.

Las selecciones que se mantienen con puestos fijos por el momento son Uruguay y Paraguay. Colombia busca sobrepasarlos. 

También Venezuela y Bolivia están en la puja por el repechaje.

Partidos

Jueves 4 de setiembre:

Uruguay – Perú, 5:30 p. m.
Colombia – Bolivia, 5:30 p. m.
Paraguay – Ecuador, 5:30 p. m.
Argentina – Venezuela, 5:30 p. m.
Brasil – Chile, 5:30 p. m.

