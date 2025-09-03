Mundial 2026: Quedan tres boletos directos en Conmebol

La eliminatoria mundialista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa este jueves en Conmebol.

Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen boleto directo a la cita mundialista, por lo que quedar tres campos directos y uno al repechaje.

Las selecciones que se mantienen con puestos fijos por el momento son Uruguay y Paraguay. Colombia busca sobrepasarlos.

También Venezuela y Bolivia están en la puja por el repechaje.



Partidos

Jueves 4 de setiembre:



Uruguay – Perú, 5:30 p. m.

Colombia – Bolivia, 5:30 p. m.

Paraguay – Ecuador, 5:30 p. m.

Argentina – Venezuela, 5:30 p. m.

Brasil – Chile, 5:30 p. m.

