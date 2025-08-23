Mundial 2026 inyectará en México más de $3.000 millones, estima la FMF

Una derrama económica superior a los 3.000 millones de dólares recibirá México durante el Mundial 2026, del que será sede junto a Estados Unidos y Canadá, con la llegada de unos 5,5 millones de turistas movilizados por el torneo, estimó el viernes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La primera Copa del Mundo que se celebrará en tres países y con 48 selecciones - entre junio y julio del próximo año - disputará en México 13 encuentros en tres estadios (Azteca en Ciudad de México, Akron en Guadalajara y BBVA en Monterrey).

"Más de 3.000 millones de dólares se generarán en actividad económica", señaló la FMF en un comunicado difundido tras una ponencia del Comisionado Mikel Arriola ante empresarios en Guadalajara.

Durante el periodo mundialista, la FMF reveló que México espera 5,5 millones de turistas adicionales entre junio y julio a causa del Mundial, lo que representa un aumento de 44% para ese periodo.

Asimismo, se espera la generación de 24.000 empleos.

La Federación local también destacó que la inversión en los estadios mexicanos que albergarán el Mundial es de 200 millones de dólares.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.