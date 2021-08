Multitudes de afganos desesperados por subir a un avión

Son multitudes las que corren de forma desesperada para poder tomar un avión y salir de Afganistán.



En uno de los varios videos que han sido recopilados y publicados en redes sociales, se puede ver a centenares de personas en el aeropuerto de Kabul, que se aglomeran e intentan conseguir un espacio en los vuelos.

La esperanza es poder huir del régimen talibán, que hoy logró el control total de la nación.

Hasta el momento, tropas estadounidenses están protegiendo el perímetro del aeropuerto, según reporta AFP de acuerdo con las declaraciones brindadas por el Departamento de Estado.

Estados Unidos en conjunto con 65 países, han demandado a los talibanes que dejen salir a los afganos y ciudadanos extranjeros y los responsabilizó por los abusos contra vidas humanas.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk