Mujer de 74 años salva a su perro saltando sobre un caimán en Florida

Una mujer de 74 años salvó a su perro de ser devorado por un caimán lanzándose sobre el reptil en un lago del sur de Florida, en Estados Unidos, informaron este martes varios medios locales.



Suzan Marciano paseaba con su golden retriever, Nalu, por el parque Burt Aaronson, al oeste de Boca Ratón, cuando se produjo la escena, según contó al diario digital The Palm Beach Post.



El 24 de agosto por la tarde, Marciano estuvo jugando con su perro como de costumbre, hasta que el animal entró al agua para remojarse.



Desde el borde del lago, la mujer vio cómo una sombra se acercaba a Nalu. Cuando se inclinó sobre el agua, se llevó un gran susto al comprobar que era un caimán.



"Mi corazón se encogió", contó al medio digital.



Antes de que Marciano pudiera reaccionar, el caimán, que según ella medía más de 1,80 metros, agarró al perro entre sus fauces.



"No me lo pensé", explicó la mujer. "Hice lo único que podía hacer. Salté sobre el caimán con todo mi peso".



El ataque de la septuagenaria sorprendió al reptil, que soltó al perro y mordió la mano de la mujer.



"La Providencia debía de estar conmigo", recordó. "Todo fue muy borroso. Estaba en tal estado de shock que no sentí ningún dolor".



Nalu, que sufrió heridas en el estómago y una pata, se recuperó tras una intervención quirúrgica de dos horas.



Su dueña recibió puntos de sutura en la mano.



Ambos tardaron varias semanas en regresar al parque Burt Aaronson.



Los pantanos, ríos y lagos de Florida albergan caimanes desde hace varios siglos, según el Comité de Fauna y Pesca del estado.



El aumento de la población del estado en los últimos años ha dado lugar a un mayor número de encuentros entre los humanos y esos reptiles, que están repartidos por los 67 condados de Florida.