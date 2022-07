Mueren al menos 42 personas en la India por consumir alcohol adulterado

Por AFP Agencia | 28 de julio de 2022, 5:37 AM

Ahmedabad, India | Al menos 42 personas murieron y casi otras 100 tuvieron que ser hospitalizadas desde el lunes en los distritos de Botad y Ahmedabad, en el Estado de Gujurat, al oeste de la India, por ingerir alcohol adulterado de contrabando, informó este jueves la policía.



"Treinta y una personas fallecieron tras consumir alcohol adulterado en Botad. Otras cincuenta fueron ingresadas en el hospital en el vecino distrito de Bhavnagar", declaró a la AFP el inspector general de las fuerzas del orden de Bhavnagar, Ashok Yadav.



En Ahmedabad, se registraron once decesos, según un alto responsable de la policía, V. Chandrasekar.



En el Estado de Gujarat, de donde proviene el primer ministro, Narendra Modi, el consumo y la venta de alcohol está prohibido por ley.



Según Yadav,los residentes de media docena de aldeas tomaron alcohol suministrado por un traficante local el pasado domingo.



"La investigación revela que las víctimas habían consumido metanol industrial, lo que causó sus muertes", indicó el ministro de Interior del Estado, Harsh Sanghavi, en un comunicado.



Por su parte, Sanghavi informó de que 97 personas estaban siendo atendidas en el hospital. Dos de ellas se encuentran en estado crítico.



La policía ya ha arrestado a varias personas en el Estado de Gujarat por la venta de alcohol ilegal.



Centenares de personas mueren cada año en la India, intoxicadas por alcohol fabricado en destilerías clandestinas.



De los 5.000 millones de litros de licor que se consumen cada año en el país, alrededor del 40% proviene de manera ilegal, según el International Spirits and Wine Association of India.



El alcohol se altera a menudo con metanol para aumentar su intensidad.



Si se ingiere, el metanol puede causar ceguera, daño hepático e, incluso, la muerte.