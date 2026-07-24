Muere un trabajador durante las obras de remodelación del Camp Nou

Barcelona, España | Un trabajador de 54 años murió este jueves tras sufrir "un golpe" mientras laboraba en las obras de remodelación del Camp Nou, informó la policía regional catalana.

Se trata del primer accidente mortal registrado en estas obras desde que comenzaron en junio de 2023.

Según las autoridades, el operario "habría muerto como consecuencia de un golpe", sin que los servicios de emergencia desplazados al lugar pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Las obras de remodelación del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 y actualmente se concentran, entre otros trabajos, en la instalación de un anillo de compresión destinado a sostener la cubierta del estadio del Barcelona.

Está previsto que los trabajos concluyan a principios de 2028.