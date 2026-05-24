Muere hombre que disparó contra la Casa Blanca

Un hombre que abrió fuego el sábado contra agentes del Servicio Secreto frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos, informó la agencia en un comunicado citado por medios estadounidenses.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer más detalles.

El atacante disparó contra unos agentes en un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca, y "los agentes del Servicio Secreto respondieron, impactando al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió posteriormente", señaló el comunicado.

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