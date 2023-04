Muere futbolista tunecino tras quemarse como protesta

Un futbolista profesional tunecino, Nizar Issaoui, falleció como consecuencia de las heridas sufridas tras quemarse a lo bonzo al comienzo de la semana para protestar contra "Estado policial" después de enfrentamientos con la policía del país, informó este viernes su hermano.



Nizar Issaoui, 35 años y que se encontraba sin equipo después de haber jugado en varios equipos de la élite de su país, se inmoló el pasado lunes en la localidad de Haffouz, en la región de Kairouan (centro).



En un mensaje publicado en su página Facebook antes de pasar al acto, el futbolista aseguró que había decidido condenarse a sí mismo "a morir por el fuego".



"Ya no me queda energía, que el Estado policial sepa que la pena se ejecutará hoy mismo", añadió.



Su gesto recuerda al de Mohamed Bouazizi, el vendedor ambulante que se quemó a lo bonzo el 17 de diciembre de 2010 y desencadenó la revolución tunecina que puso fin a la presidencia de Zine el Abidine Ben Ali en la primera revuelta de la Primavera árabe.



En el funeral celebrado este viernes, manifestantes y la policía se enfrentaron hasta que los agentes del orden dispersaron a los opositores con gases lacrimógenos, según varios medios locales.



Cientos de habitantes de la región se concentraron antes delante de la casa de Nizar Issaoui a la espera de la llegada del féretro con gritos de "con nuestra sangre y nuestra alma nos sacrificamos por ti Nizar".



Según medios tunecinos, Issaoui explicó su gesto para protestar contra la policía después de haber sido acusado de "terrorismo" cuando se presentó en una comisaría para demandar a un vendedor de frutas que vendía los plátanos a 10 dinares (tres euros) el kilo, es decir, el doble del precio fijado por las autoridades para luchar contra la especulación en un contexto de penuria.



Un video que circula en las redes sociales muestra a Nizar Issaoui filmándose con su móvil: "Por una disputa con una persona que vende sus plátanos a 10 dinares, se me acusa de terrorismo (...) ¡Terrorismo por un asunto de plátanos!", denuncia.



Hospitalizado en un primer momento en Kairouan, Nizar Issaoui, que sufrió quemaduras de tercer grado, fue después trasladado al hospital de quemados de la capital.



"Murió ayer por la noche y será enterrado hoy" viernes, declaró a la AFP su hermano Ryad Issaoui.



Según medios tunecinos, tras el anuncio de su fallecimiento se registraron enfrentamientos en la localidad de Haffouz entre jóvenes manifestantes y policías.



Por el momento no hubo reacción oficial de las autoridades.