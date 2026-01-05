Muere Eva Schloss, sobreviviente del campo de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank

Eva Schloss, superviviente del holocausto, hermanastra póstuma de Ana Frank y trabajadora incansable para transmitir sus memorias a los jóvenes, murió en Londres el sábado a los 96 años, anunció su fundación el domingo (04.01.2026).

En un comunicado, su familia expresó su "gran tristeza" por la pérdida de esta "mujer extraordinaria, superviviente del campo de Auschwitz, devota educadora sobre el holocausto, incansable en su trabajo por la memoria, la comprensión y la paz".

El rey Carlos III, que bailó con ella durante un evento en Londres en 2022, y su esposa Camila, madrina de su fundación Anne Frank UK, dijeron estar "profundamente entristecidos".

Eva Schloss cofundó esa organización en 1990 para transmitir la memoria del holocausto entre los jóvenes y luchar contra los prejuicios.

Eva Geiringer, su nombre de soltera, nació en Austria en 1929, y era una niña cuando los nazis invadieron su país.

Su familia judía huyó en un primer momento a Bélgica y luego a Ámsterdam, en Países Bajos, donde se instaló frente a la casa de Ana Frank, que se convirtió mundialmente famosa tras su muerte a raíz de su diario.

Las dos niñas tenían la misma edad y solían jugar juntas.

Sin embargo, a partir de 1942, las dos familias tuvieron que esconderse para evitar ser deportadas. Eva y su madre, Elfriede, su padre Erich y su hermano Heinz fueron traicionados dos años después por un simpatizante nazi.

Fueron detenidos el día que ella cumplió 15 años y enviados al campo de exterminio de Auschwitz en mayo de 1944. Eva pudo permanecer en contacto con su madre, pero fue separada de su padre y de su hermano, ambos muertos en cautiverio.

Poco después de su liberación, en 1945, la joven se instaló en Londres para estudiar y conoció a su futuro esposo, Zvi Schloss.

Su madre volvió a Ámsterdam y se casó con el padre de Ana Frank, Otto, que estaba viudo a su regreso de Auschwitz.