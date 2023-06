Muere en prisión el "Unabomber", atacante que aterrorizó a EE. UU.

"El sábado 10 de junio de 2023, alrededor de las 12h25 am, el recluso Theodore John Kaczynski fue encontrado inconsciente" en el Centro Médico Federal (FMC) en Butner, en Carolina del Norte, un centro penitenciario al que había sido trasladado en 2021 desde el prisión de alta seguridad en Florence, estado de Colorado, informó la autoridad en una nota.

Según la información divulgada por The New York Times, en base a las autoridades penitenciarias, el recluso fue encontrado inconsciente en su celda la madrugada del sábado y aún se desconoce la causa de su muerte.

En septiembre de 1995, bajo promesa de que dejaría de enviar bombas, consiguió que The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto de 35.000 palabras, titulado "La sociedad industrial y su futuro", en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno.