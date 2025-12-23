Muere el jefe del Estado Mayor de Libia en un accidente de avión en Turquía

El jefe del Estado Mayor de Libia murió este martes en un accidente de avión tras despegar de Ankara, informó el gobierno libio reconocido por la ONU, después de que las autoridades turcas informaron que encontraron el aparato siniestrado.

El ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, informó más temprano que se perdió el contacto con el Falcon 50 9H-DFJ que transportaba al militar cerca de 40 minutos después del despegue en Ankara y poco después anunció que se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana.

"Con profunda tristeza y gran pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento del jefe del Estado Mayor del Ejército libio", el general Mohamed Al Hadad, declaró el primer ministro de Libia, Abdelhamid Dbeibah en su página oficial de Facebook.

Yerlikaya había reportado que primero el aparato, que transportaba a cinco personas, emitió una petición de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, pero que después no pudo ser restablecido el contacto con la aeronave.

El ministro turco indicó que se encontraron los restos a unos 50 kilómetros al sureste de Ankara.

El Gobierno de Unión Nacional (GNU) de Dbeibah decretó un duelo nacional de tres días y pidió al Ministerio de Defensa enviar una delegación oficial a Ankara para esclarecer las circunstancias del incidente, según comunicado gubernamental.

El aparato "señaló una urgencia debido a una falla eléctrica en el control aéreo y pidió un aterrizaje de urgencia", precisó la presidencia turca.

La fiscalía de Ankara abrió una investigación.

El mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte de esta libio, presentó sus condoleancias y expresó su "profunda tristeza".

Varios medios turcos, incluida la cadena pública TRT, informaron que el aparato puede haber sufrido una falla eléctrica.

"El avión informó sobre un aterrizaje de emergencia debido a una falla eléctrica y se perdió el contacto cuando se disponía a aterrizar en Etimesgut", señaló un aeropuerto militar.

Varias cadenas de televisión turcas privadas y la agencia estatal de prensa Anadolu difundieron durante la tarde imágenes que muestran el cielo iluminándose bajo el efecto de una explosión, cerca del lugar donde supuestamente el aparato emitía su señal.

Turquía tiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, el ejecutivo libio apoyado por la ONU, al que da apoyo económico y militar.

El país está dividido desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 y hay dos gobiernos rivales: el Ejecutivo de Dbeibah, con sede en Trípoli, y una administración rival en el este.