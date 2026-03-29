Muere aficionado previo al partido inaugural del Estadio Azteca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México confirmó, la noche de este sábado, la muerte de un aficionado previo al partido entre México y Portugal, que inaugurará el Estadio Azteca.



Según las autoridades, el hecho se llevó a cabo en la zona de palcos.

"Un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", informó la Secretaría de Seguridad.

El partido entre aztecas y portugueses iniciará a las 7 p. m. y la estrella Cristiano Ronaldo no pudo asistir debido a que se recupera de una lesión.

Ahora el nuevo estadio se llamará Estadio Banorte por razones de patrocinio.