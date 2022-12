"Muchachos..." el himno de Messi y los campeones

"¡La canción Muchachos es tremenda!" declaró Nicolás Arias a la AFP. Este universitario de 19 años apasionado del fútbol se dice completamente identificado. "Representa muy bien a mi país y al pueblo. Menciona al Diego, a los años que la estuvimos peleando para ganar la Copa, a Malvinas.... Tiene su parte emotiva, creativa y explosiva de sentimientos, muy completa, es genial", describió.

"En Argentina nací/Tierra de Diego y Lionel/De los pibes de Malvinas/Que jamás olvidaré", arranca la letra para enseguida apelar a la pasión del hincha de fútbol que no entiende de razón: "No te lo puedo explicar/ porque no vas a entender/ las finales que perdimos/Cuanto años las lloré", dice la letra.