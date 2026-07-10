Mourinho arranca su nueva "misión" en el Real Madrid

Madrid, España | El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, afirmó este viernes que afronta una "misión" en los primeros pasos de su segunda etapa al frente del conjunto blanco.

"Mou" estuvo en la ciudad deportiva del club supervisando los preparativos para el inicio de la pretemporada la próxima semana, después de haber sido nombrado en junio como sucesor de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid no ha conquistado ningún título importante en las dos últimas temporadas, y el nombramiento de Mourinho ha sido visto como un intento del presidente Florentino Pérez de restablecer el orden y la disciplina en el vestuario.

"Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores (...) Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid", declaró el extécnico del Benfica a Realmadrid TV.

La temporada pasada, gestionar los egos del plantel resultó muy complicado. El técnico Xabi Alonso fue destituido en enero tras roces con algunas figuras, como Vinícius Júnior, mientras que los centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde se enfrentaron en mayo, y este último tuvo que ser atendido en un hospital.

Ni Alonso ni Arbeloa encontraron la fórmula para que las estrellas Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior jugaran juntas de forma efectiva sin que el equipo perdiera el equilibrio.

Durante su primera etapa al mando, entre 2010 y 2013, Mourinho ayudó al Real Madrid a competir de tú a tú con el dominante Barcelona de Pep Guardiola.

"No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí", afirmó el técnico portugués, de 63 años.



