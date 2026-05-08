¿Mourinho al Real Madrid? Esto es lo que se sabe
El técnico portugués dirige al Benfica de Portugal.
El Real Madrid ya inició la operación para traer a José Mourinho de regreso al club, según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes de Europa.
Romano destacó que ya hay contacto entre el club y el estratega portugués.
Eso sí, el comunicador dejó claro que "el Benfica quiere que Mou se quede a toda costa, pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Real; depende del Madrid".
"Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no", destacó.
Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.
Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.
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