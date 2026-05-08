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¿Mourinho al Real Madrid? Esto es lo que se sabe

El técnico portugués dirige al Benfica de Portugal.

Mourinho. AFP
Mourinho. AFP
Por Daniel Jiménez 8 de mayo de 2026, 16:26 PM

El Real Madrid ya inició la operación para traer a José Mourinho de regreso al club, según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes de Europa.

Romano destacó que ya hay contacto entre el club y el estratega portugués. 

Eso sí, el comunicador dejó claro que "el Benfica quiere que Mou se quede a toda costa, pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Real; depende del Madrid".

"Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no", destacó.

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

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