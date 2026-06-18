Moscú enfrenta ataque ucraniano con drones a "gran escala"

Un masivo ataque con drones ucranianos penetró las defensas rusas y logró impactar en la noche del miércoles (17.06.2026) contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el lunes, provocando varios incendios.

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque a gran escala. Varios drones lograron alcanzar la MNPZ", una gran refinería en Moscú, publicó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en la plataforma de mensajería Telegram.

Según el alcalde, "se están tomando medidas para lidiar con las consecuencias", sin precisar si la instalación industrial sufrió daños. Posteriormente, agregó que la defensa aérea rusa había destruido 52 drones.

Zelenski confirma ataque

El presidente ucraniano confirmó el ataque en su cuenta de X, desde Bruselas: “La pasada noche, nuestras acciones de larga distancia alcanzaron de nuevo la región de Moscú. Por segunda vez esta semana, ha sido golpeada la refinería de petróleo de Moscú”, escribió Volodimir Zelensk.

El líder ucraniano ―que llegó anoche a la capital de la UE procedente de Évian, la localidad francesa donde participó en la cumbre del G7, para reunirse con los dirigentes belgas y con los máximos representantes de la OTAN― publicó con su mensaje un vídeo que muestra la refinería en llamas y cubierta por una gran capa de humo.

Alerta en el aeropuerto de Sheremétievo

El ataque provocó la activación de una alerta aérea en uno de los principales aeropuertos de Moscú, el de Sheremétievo, que luego fue levantada, según la terminal aérea.

Este ataque ucraniano se produce mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, recibe desde el miércoles por la noche a líderes asiáticos para una cumbre de dos días entre Rusia y la ASEAN en Kazán, en el centro del país.

El martes, otro ataque ucraniano con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de la capital rusa, provocó un incendio y daños.

Ataques mutuos diarios

Rusia lanza ataques casi diarios contra Ucrania, con drones y misiles, desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022.

A su vez, Kiev intensificó los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, dirigidos en gran parte a instalaciones de crudo y centros exportadores, en busca de impedir que reciba ingresos por la venta de hidrocarburos, con los cuales financia la guerra.