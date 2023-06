Modric y el tema de la retirada a sus 37 años

17 de junio de 2023, 11:58 AM

Sería una pena que Luka Modric se retire internacionalmente a sus 37 años, pero el genial N.10 no quiere hablar antes de la final de la Liga de Naciones este domingo contra España en Róterdam, donde sueña con un primer trofeo con Croacia.

En su país, las opiniones de dos antiguos entrenadores del Dínamo de Zagreb preguntados por Sportske Novosti son diferentes. Damir Krznar "no cree que Luka se haya fijado un límite". "Le gusta jugar, nos gusta verlo jugar, se puede leer la pasión, el deseo en sus ojos", añadió.

Cada vez que le pregunta al interesado, al menos dos veces por rueda de prensa, sonríe y responde lo mismo: "Ya veremos, por ahora estamos todos concentrados en la Liga de Naciones. Tomaré una decisión después del torneo. Podremos hablar después, no voy a hablar de eso ahora".

"No es porque pudiera ser mi última competición o mi último partido, de hecho, disfruto de cada partido, cada entrenamiento es una alegría. Mientras sienta que puedo ser útil aquí, no veo ninguna razón para no estar".