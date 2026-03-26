MLS busca conquistar aficionados globales tras el impulso del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos | La MLS busca capitalizar el auge del fútbol en Estados Unidos y atraer aficionados en el extranjero tras el Mundial 2026, según advirtieron sus principales dirigentes durante un foro celebrado en Atlanta.

La creación de la liga fue una condición para que Estados Unidos organizara el Mundial de 1994, en una época en la que se buscaba consolidar una competición de alto nivel en uno de los mayores mercados deportivos del mundo.

El crecimiento del fútbol en el país se ha acelerado en los últimos años, superando incluso a deportes tradicionales como el béisbol en algunos indicadores de popularidad.

La MLS, que cuenta con 27 clubes estadounidenses y tres canadienses, reunió a 12 millones de espectadores en sus estadios la pasada temporada, situándose solo por detrás de la Premier League inglesa.

Figuras como Lionel Messi, Son Heung-min y el eventual arribo de Antoine Griezmann han elevado el perfil de una liga que también destaca por sus modernos estadios.

Aunque las aficiones locales se han fortalecido, los directivos apuntan ahora a competir con los grandes clubes europeos mediante la captación de seguidores a nivel global.

"Quiero seguidores del Atlanta United en Londres, en Alemania", afirmó Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

Por su parte, el comisionado de la liga, Don Garber, señaló que el futuro pasa por expandir el negocio fuera de Estados Unidos y Canadá.

"Jugamos el deporte global y, hasta ahora, hemos sido principalmente una liga nacional", afirmó.

El reto de competir con Europa

Sobre el papel, competir con clubes como el Real Madrid o el Manchester United sigue siendo un desafío, debido a su historia y alcance global.

Además, las ligas europeas no tienen límites salariales como la MLS, que restringe el gasto de sus plantillas salvo en casos específicos de jugadores franquicia.

La liga ha recurrido en el pasado a incentivos especiales para atraer estrellas, como ocurrió con David Beckham en 2007 o con Lionel Messi en 2023.

Sin embargo, Garber dejó claro que ese tipo de acuerdos excepcionales no serán la norma en el futuro, al descartar condiciones similares para posibles fichajes como el de Mohamed Salah.

Aun así, la MLS busca fortalecer su competitividad con cambios estructurales, como la modificación de su calendario para alinearse con el fútbol internacional.

"Si queremos ser un actor importante en el escenario global, tenemos que jugar el mismo juego que el resto del mundo", explicó Garber.

El impacto del Mundial

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, es visto como una oportunidad clave para impulsar la liga.

La MLS prepara campañas para captar a los aficionados que asistan al torneo y convertirlos en seguidores de la competición local.

Además, confía en que las selecciones y jugadores queden impresionados por la infraestructura de sus clubes.

"Hemos tenido selecciones top que han utilizado nuestros centros de entrenamiento y jugadores que aseguran que son mejores que los de sus propios clubes", señaló Brian Bilello, presidente del New England Revolution.