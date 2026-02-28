Misiles iraníes golpean varias capitales del Golfo tras ataque de EE. UU.-Israel

Misiles iraníes alcanzaron este sábado varias capitales de los países del golfo Pérsico, con un saldo inicial de al menos un muerto, en respuesta al masivo ataque de Estados Unidos e Israel a la república islámica.



Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.



Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.



Emiratos Árabes Unidos, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmaron que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de "peligrosa escalada".



"Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes", señaló su Ministerio de Defensa.



"Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles", agregó.



Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de EE. UU. y albergan bases militares de ese país.



Varias explosiones sacudieron igualmente Catar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.



El Ministerio de Defensa catarí afirmó que había "repelido varios ataques". Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco.



Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.



Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después que EE. UU. atacaron instalaciones nucleares iraníes.



Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.



Mientras tanto, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo.



"Hubo una gran explosión y hizo temblar las ventanas", declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.



Por su parte, Arabia Saudita condenó la "brutal agresión iraní", informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad.



"Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad", dijo un residente libanés en Riad.



