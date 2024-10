Minuto a minuto: Últimas noticias sobre el ataque de Irán a Israel

12:08 p. m. Facciones armadas proiraníes de Irak advierten que apuntarán contra “los intereses” de EE. UU. en caso de ataque a Irán.

12:07 p. m. Irán suspende los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán, según prensa.

11:54 a. m. Líbano anuncia que cerró su espacio aéreo tras ataque iraní contra Israel.



11:51 a. m. EE. UU. preparado para proporcionar a Israel “apoyo defensivo adicional”, dice funcionario de Defensa.

Estados Unidos está preparado para proporcionar “apoyo defensivo adicional” a Israel después del lanzamiento del ataque con misiles de Irán, declaró este martes un funcionario estadounidense.



“Nuestras fuerzas permanecen en posición para proporcionar apoyo defensivo adicional y proteger a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región”, afirmó este funcionario de defensa que pidió el anonimato, quien aseguró que Estados Unidos ayudó a Israel a defenderse “de los misiles disparados desde Irán”.



11:51 a. m. El ejército israelí asegura que el ataque con misiles de Irán “tendrá consecuencias”.



11:48 a. m. Israel interceptó un “gran número” de misiles durante el ataque de Irán, según el ejército.



El ejército de Israel interceptó el martes un gran número de misiles disparados por Irán, declaró un portavoz militar israelí, agregando que hubo algunos “impactos” durante el ataque.



“Llevamos a cabo un gran número de intercepciones. Hubo algunos impactos en el centro y en otras zonas del sur del país”, declaró el vocero del ejército, Daniel Hagari.



11:42 a. m. La población de Israel puede salir de los refugios, anuncia el ejército tras un ataque iraní con misiles.



11:38 a. m. Ejército israelí afirma que “de momento” no hay más amenazas por parte de Irán.



11: 34 a. m. Dos heridos leves en Israel por ataque iraní con misiles, según los servicios de emergencias.



Al menos dos personas resultaron heridas leves durante el ataque con misiles de Irán contra Israel el martes por la noche, informaron los servicios de emergencia.



“Actualmente, no hay reportes de heridos por el fuego hacia Israel, salvo dos heridos leves por metralla en la zona de Tel Aviv y algunos heridos leves en todo el país mientras se desplazaban a espacios seguros”, indicó en un comunicado el servicio de emergencias Magen David Adom.



11:25 a. m. Israel cerró su espacio aéreo, indican las autoridades aeroportuarias.



El espacio aéreo israelí fue cerrado el martes por la noche y los vuelos desviados, declaró un portavoz de las autoridades aeroportuarias, mientras sonaban las sirenas de alerta en todo el país después de que Irán lanzase un ataque con misiles.​

“El espacio aéreo israelí está cerrado. Los vuelos están siendo desviados a otros destinos”, indicó el portavoz en un comunicado.



11:24 a. m. Jordania anuncia la suspensión del tráfico aéreo.



11:23 a. m. Irak cierra su espacio aéreo por razones de “seguridad”, según medios oficiales.



11:23 a. m. Biden ordena al ejército de EE. UU. que ayude a Israel y derribe misiles iraníes.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó este martes al ejército que “ayude a Israel a defenderse” contra el ataque lanzado por Irán y “derribe los misiles” dirigidos contra este país aliado de Estados Unidos, informó la Casa Blanca.



Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, siguen el ataque desde la sala de crisis de la Casa Blanca, precisó la misma fuente.



11:22 a. m. Irán atacó a Israel en respuesta a las muertes de los jefes de Hezbolá y Hamás, afirman los Guardianes de la Revolución iraníes.



Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el ataque ocn misiles efectuado por Irán contra Israel este martes constituye una respuesta a la muerte del jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá, la semana pasada, y a la del líder de Hamás.



“En respuesta al martirio del [líder de Hamás] Ismail Haniyeh, de Hasán Nasralá y [del comandante de los Guardianes de la Revolución, Abas] Nilforushan, apuntamos contra el corazón de los territorios ocupados [Israel]”, indicaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado divulgado por la agencia Fars.



11:21 a. m. Al menos cuatro muertos en el tiroteo en Tel Aviv, informa policía israelí.



Cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas el martes en Tel Aviv en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por dos individuos, que fueron “neutralizados”, indicó la policía israelí tras haber informado inicialmente de siete heridos.



Según imágenes de cámaras de vigilancia difundidas por la televisión israelí, los dos atacantes abrieron fuego al bajar de un tranvía en la parada Sderot-Yerushalayim, en el barrio de Jaffa. “Los dos terroristas fueron neutralizados en el lugar”, declaró la policía en un comunicado.



11:15 a. m. Tráfico totalmente interrumpido en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, anuncia un portavoz.



El tráfico aéreo se interrumpió completamente el martes en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, informó un portavoz, mientras sonaban explosiones en el centro de Israel después de que Irán lanzara un ataque con misiles.



“Actualmente, no hay despegues ni aterrizajes”, declaró un portavoz del principal aeropuerto internacional de Israel.



11:14 a. m. Guardianes de la Revolución de Irán amenazan con “ataques demoledores” si Israel responde a sus disparos de misiles.



Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron este martes con llevar a cabo “ataques demoledores” si Israel responde al ataque de misiles lanzado por la República Islámica.



“Si el régimen sionista reaccionan a las operaciones iraníes, enfrentará ataques demoledores”, declararon los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, en un comunicado divulgado por la agencia de noticias Fars.



11:03 a. m. Irán disparó misiles contra Israel, según un medio estatal iraní.



Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv, núcleo económico de Israel, informó el martes un medio de comunicación estatal iraní.



La agencia de noticias oficial IRNA indicó que Irán lanzó “un ataque con misiles contra Tel Aviv”, sin dar más detalles.



10:54 a. m. Se escuchan explosiones sobre Jerusalén, afirman periodistas de AFP.



Decenas de explosiones se registraron este martes sobre Jerusalén mientras resonaron las sirenas de alarma, informaron periodistas de AFP.



Las explosiones se produjeron poco después de que el ejército israelí afirmara que Irán había lanzado misiles hacia Israel.



10:47 a. m. Ejército israelí afirma que se lanzaron misiles desde Irán hacia Israel.



El ejército israelí aseguró el martes que Irán lanzó misiles hacia Israel, después de que Estados Unidos advirtiese de que un ataque por parte de la República Islámica era inminente.



“Hace unos momentos se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel”, indicó el ejército en un comunicado, agregando que las sirenas de alerta antiaérea sonaron en todo el país, incluida Jerusalén.



10: 42 a. m. Activan las sirenas de alarma antiaérea en todo Israel, indica el ejército.