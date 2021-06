Ministro de Salud británico renuncia por infringir reglas contra COVID-19

Londres, Reino Unido | El ministro de Salud británico, Matt Hancock, anunció el sábado su dimisión por haber infringido las reglas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, en plena relación amorosa con una consejera que fue destapada por un diario sensacionalista.



Es reemplazado por Sajid Javid, de 51 años, quien fue ministro de Finanzas en un anterior gabinete del primer ministro Boris Johnson, y que dimitió a principios de 2020 por desacuerdos sobre la gestión de su cartera.



Javid, hijo de un conductor de autobús paquistaní, fue previamente ministro de Interior, el primero de una minoría étnica en acceder a ese puesto, bajo el gobierno conservador de Theresa May.



La salida de Hancock se produce en un momento en que el Reino Unido, que ha sufrido más de 128.000 muertes, se enfrenta a un brote de infecciones por coronavirus atribuido a la variante Delta, altamente contagiosa.



Hancock, responsable de la lucha contra la pandemia y en particular de la campaña nacional de vacunación nacional, renunció en una carta dirigida a Johnson.



"Tenemos que ser honestos con la gente que tanto ha sacrificado durante esta pandemia, cuando los decepcionamos como yo lo he hecho al infringir las consignas", escribió Hancock, de 42 años.



"Lo último que querría es que mi vida privada distrajera la atención del enfoque único que nos está llevando a salir de esta crisis", añadió.



Johnson dijo "lamentar" la dimisión de su ministro. "Podrá abandonar su cargo con orgullo por todo lo que ha conseguido, no solamente al enfrentarse a la pandemia, sino también antes de que el covid-19 nos atacara", manifestó.



El diario The Sun había publicado el viernes una imagen obtenida de una cámara de vigilancia que mostraba a Hancock, casado y con tres hijos, besando a Gina Coladangelo, también casada, una amiga que conoció en la universidad y cuyo nombramiento en el ministerio provocó polémica.



Los hechos ocurrieron en la oficina del ministro el 6 de mayo, cuando el país estaba sometido a reglas de distanciación social para evitar la propagación del virus, con multas a los ciudadanos que no cumplen las normas.



Hancock había presentado sus excusas y el jefe de gobierno le mostró inicialmente su apoyo y consideró el asunto cerrado.



Pero el Sun redobló su presión el sábado, publicando las fotos en su sitio internet, y los reclamos de dimisión aumentaron, tanto por parte de los partidos de la oposición como del bando conservador en el poder. Lo acusaron de hipocresía.



"Matt Hancock hace bien en dimitir. Pero Boris Johnson debería haberlo despedido", reaccionó en Twitter Keir Starmer, líder del Partido Laborista de la oposición.



"La inacción del primer ministro demuestra el absoluto desprecio de este gobierno por el pueblo británico", lamentó el líder de los liberales demócratas, Ed Davey.



¿Conflicto de intereses?

Hancock era ya objeto de otras acusaciones.



El Partido Laborista también denunciaba el posible conflicto de intereses que pudo suscitar el nombramiento de Coladangelo, que dirige actualmente las relaciones con la prensa de una cadena de tiendas fundada por su marido.



Ese nombramiento no había sido declarado antes de que la prensa lo revelara.



En una audiencia parlamentaria celebrada el mes pasado, el controvertido exasesor de Johnson, Dominic Cummings, acusó a Hancock de haber "mentido" en varias ocasiones sobre su gestión de la crisis sanitaria y consideró que debería haber sido "despedido" por inepto.



Después, utilizando como prueba la captura de pantalla de un teléfono móvil, Cummings aseguró que Johnson había calificado a Hancock de "inútil total".



También había sido duramente criticado por la falta de material de protección para los cuidadores al comienzo de la crisis sanitaria o, más tarde, por la opacidad que rodea la adjudicación de ciertos contratos públicos, en particular a familiares.



Hancock, graduado de las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge, asumió el cargo el 9 de julio de 2018, tras haber sido previamente jefe del departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte.



Antes de entrar en política, Hancock trabajó para su empresa familiar y como economista en el Banco de Inglaterra.