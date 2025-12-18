Ministro de Defensa Venezuela dice que Trump no los intimida

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró el miércoles (17.12.2025) que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático", tras el anuncio de bloqueo naval por parte de Estados Unidos.

"La FANB (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país", señaló Padrino López al leer un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que la Fuerza Armada defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Critica "amenazas soberbias" de Trump

El alto funcionario chavista señaló que las "burdas y soberbias amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no "intimidan" a Venezuela.

"Le decimos al Gobierno norteamericano y a su presidente, que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas (...) y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie", añadió.

Padrino López señaló que la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola "flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos".

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.