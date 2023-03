Millones de mujeres se movilizaron en el mundo en defensa de sus derechos amenazados

Madrid, España | Mujeres de todos los continentes se movilizaron el miércoles en defensa de sus derechos en retroceso en países como Afganistán o bajo presión en otros como Estados Unidos, donde se cuestiona el derecho al aborto, y para denunciar los feminicidios que se multiplican en América Latina.



Vigiladas por centenas de policías antimotines, miles en Ciudad de México conmemoraron el Día Internacional de la Mujer al grito de "¡Ni una más, ni una asesinada más!" marchando al Zócalo, la principal plaza del país, donde el año pasado se registraron 969 feminicidios, según cifras oficiales.



Entre ellas Fátima Ríos avanzaba a paso lento a causa de las secuelas de tres balazos que le propinó en la calle un hombre de su barrio "que simplemente odia a las mujeres y sigue libre", dijo a la AFP.



"¡Mi hija y yo vivimos con miedo!", añadió entre lágrimas la mujer, de 29 años. Su hija, de 8, portaba una pancarta en la que se leía con letra infantil "¡Justicia! ¡Justicia!".



La violencia machista batió récord en Brasil en 2022, con más de 1.400 feminicidios, o uno cada seis horas, según una investigación del portal de noticias g1.



El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó la situación de "intolerable", anunció el miércoles mayores recursos para centros de atención a mujeres y un programa de acompañamiento policial preventivo para las víctimas.



En las principales ciudades colombianas, miles de mujeres con pañuelos violetas y verdes tocaban tambores y pedían en voz alta "justicia para las que ya no están", en un país que registró el año pasado 614 feminicidios, más del triple que en 2020.



Las manifestaciones se replicaron en Buenos Aires, Quito, Santiago, Lima, San Salvador, Montevideo, Ciudad de Guatemala, entre decenas de ciudades, pidiendo el fin de la violencia, igualdad de derechos o acceso al aborto.



En Caracas las mujeres reclamaron un "salario digno" y "mejor calidad de vida" en medio de la acelerada inflación que ha dejado el sueldo mínimo en unos 5 dólares mensuales.



"¡Y no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país!", gritaban en Caracas unas 300 mujeres que exigieron medidas que ayuden a reducir la desigualdad de género "acentuada" por la crisis.



En España, una multitud vestida y teñida de morado recorrió el centro de Madrid.



Esta manifestación "me da mucha fuerza, mucha ilusión y mucha energía para seguir luchando por unos derechos iguales para todas", dijo a la AFP Mariam Ferradas, una ayudante de cocina de 52 años, quien recordó que sus abuelas "lucharon" por "ciertas libertades que ahora nos quieran volver a cortar".