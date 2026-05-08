¡Millonario castigo! Esta es la sanción a Fede Valverde y Aurélien Tchouameni tras pelea

Los jugadores del Real Madrid, el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouameni fueron sancionados con una multa económica de ₡270 millones de colones tras el altercado sucedido este jueves.

Así lo confirmó el cuadro madridista en un comunicado de prensa.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. ​​"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", informó el club.​​

En el texto, el cuadro merengue aseguró que los jugadores trasladaron sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", concluyó.

﻿ ¿Hubo pelea?

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y necesitará guardar reposo entre 10 y 14 días, tal como indican los protocolos médicos para este diagnóstico", informó el club.



Además, sobre lo acontecido por los dos jugadores, los merengues informaron: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.



"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".

¿Qué pasó, según la prensa?

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.



El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.



El diario El País de Montevideo citó, por su parte, a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que "Tchouameni fue a buscar a Federico después del entrenamiento y no precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas".



Según esas fuentes consultadas por el periódico uruguayo, la herida del Pajarito se produjo como efecto de un forcejeo y un golpe con una mesa.



Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.



Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.



Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.



El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

