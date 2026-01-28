Miles marchan en Cuba con antorchas por amenazas de EE. UU.

Miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en La Habana la noche de este martes (27.01.2026) en rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra la isla caribeña durante la tradicional "marcha de las antorchas".

Este año la marcha, con marcado carácter histórico, se declaró también "antimperialista", en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura, a inicios de enero, del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado político de Cuba en la región.

Desde entonces, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido sus señalamientos públicos hacia Cuba hasta el punto de instar a la isla a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no precisó,"antes de que sea demasiado tarde".

"Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción", aseguró a la multitud agrupada al pie de la escalinata de la Universidad de La Habana, Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, una de las organizaciones estudiantiles que convoca a la concentración. "En momentos de amenazas se impone la firmeza ideológica y la defensa de la patria".

"Nosotros somos la continuidad"

Al frente de la marcha estuvo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en un recorrido de alrededor de un kilómetro, que serpenteó por varias calles de La Habana.

"Nosotros somos la continuidad" de la revolución, dijo a la AFP Lorena González, una joven deportista de 18 años. "Hay que echar para adelante y representar al país", aseguró mientras marchaba junto a sus compañeros de estudio con antorchas improvisadas.

Esa movilización se realiza tradicionalmente el 27 de enero en víspera del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí (1853-1895), y reproduce un desfile organizado la noche del 27 de enero de 1953 por el entonces estudiante y luego dirigente cubano, Fidel Castro (1926-2016), y otros jóvenes, en desafío al gobierno de Fulgencio Batista.

"Podremos tener miles de problemas", comentó Migdelio Rosabal, un obrero de 58 años, en referencia a la severa crisis estructural que vive la isla, pero los cubanos "no tenemos miedo", aunque "queremos la paz".