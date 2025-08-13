Miles despiden en Bogotá al senador Miguel Uribe Turbay

Miles de personas hicieron fila en el Congreso de Colombia este martes (12.08.2025) para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido la víspera tras sufrir un atentado que lo mantuvo grave y en cuidados intensivos durante dos meses.

El magnicidio del opositor sacude la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026 y revive los fantasmas de la violencia política que detuvo a disparos las aspiraciones presidenciales de cinco candidatos en el siglo XX.

Desde la mañana, kilométricas filas rodeaban el Congreso y se extendían hasta la central Plaza de Bolívar. Miles de personas aguardaban su turno para acercarse al féretro del político al interior del hemiciclo y rendirle homenaje durante unos segundos.

Hijo de una periodista asesinada por Pablo Escobar, Uribe era el candidato favorito de la derecha para reemplazar al presidente izquierdista Gustavo Petro.

"En nuestro país, lamentablemente, tenemos ese gran problema de que si una persona piensa diferente, la solución es matarlo", dijo a la AFP en los exteriores del Congreso el diseñador gráfico José Corvita. "No podemos seguir así", clamó.

Capilla ardiente

Los restos del joven político permanecen desde la noche de lunes en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por donde han pasado miles de personas para despedirlo.

En el interior del palacio legislativo, el padre del presidenciable, Miguel Uribe Londoño, abrazó el ataúd cubierto por una bandera de Colombia y rodeado de flores.

Entre llantos y abrazos, la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, llegó cargando a su hijo menor junto a sus otras dos hijas, a quienes Uribe acogió como propias.

Durante una ceremonia militar en otro punto de la ciudad, Petro pidió un minuto de silencio en homenaje a Uribe y aseguró que "expertos internacionales" ayudan a "determinar las causas reales" del magnicidio.

Homenajes en otras capitales del país

Las principales ciudades capitales de Colombia también celebraron este martes homenajes póstumos al senador y precandidato presidencial fallecido el lunes a los 39 años.

El político era una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno.

En Bogotá, la Alcaldía decretó además tres días de duelo en memoria del político, que fue concejal y secretario de Gobierno de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que también decretó tres días de duelo, y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asistieron a una misa oficiada por el arzobispo de esa ciudad, Ricardo Tobón.

Al oficio religioso, celebrado en el centro administrativo de La Alpujarra, acudieron además centenares de personas con banderas de Colombia, pancartas con la foto del político asesinado y mensajes de agradecimiento por sus ideas de "democracia y libertad".

Lo mismo hicieron el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes encabezaron un homenaje con flores blancas en el centro de esa ciudad, la principal del suroeste de Colombia.

El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz, encabezó los actos en Bucaramanga, en los que recordó a Uribe Turbay como "un hombre bueno, inteligente y comprometido con Colombia" y destacó su "capacidad para unir, su rechazo al odio y su ejemplo de servicio público".

Díaz recordó la doble tragedia de Uribe Turbay pues su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en enero de 1991 tras haber permanecido secuestrada cinco meses por narcotraficantes del cartel de Medellín, dejando huérfano a su hijo que en ese momento no había cumplido los cinco años de edad.

"No podemos permitir los colombianos que volvamos a las épocas de los 90 cuando se mataba a mucha gente, no se podía ejercer la libre movilización por Colombia y mucho menos la política de forma libre", manifestó el gobernador de Santander.

En Cartagena de Indias se celebró una misa por Uribe Turbay en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

"Su muerte ha conmocionado no solo al ámbito político sino a un país entero (...) La violencia no puede campar a sus anchas en nuestra democracia. La barbarie con la que crecimos muchos no puede ser el futuro para nuestros hijos", expresó el alcalde de esa ciudad caribeña, Dumek Turbay.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato, incluido el pistolero, un adolescente de 15 años, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.