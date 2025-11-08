Miles de vuelos cancelados y con retraso en EE. UU. por prolongado cierre del gobierno

Getty Images

Más de 5.000 vuelos fueron cancelados o retrasados este viernes en Estados Unidos, luego de que las líneas aéreas recibieron órdenes del gobierno de reducir sus operaciones debido al cierre del gobierno.

La medida afecta a los vuelos internos que salen de 40 de los principales aeropuertos del país y tiene como objetivo reducir la presión sobre los controladores aéreos, quienes por ley están obligados a seguir trabajando aunque no estén cobrando sus sueldos por falta de presupuesto.

El cierre del gobierno en EE.UU. se inició el 1 de octubre, luego de que republicanos y demócratas en el Congreso no lograran ponerse de acuerdo para aprobar el proyecto de ley de gastos del gobierno del presidente Donald Trump.

Como consecuencia de ello, gran cantidad de instituciones públicas se han ido quedando sin fondos para operar, lo que ha llevado a despidos, suspensiones y cese de operaciones de oficinas federales que se han encontrado incapacitadas para honrar los salarios de sus empleados.

En el caso de los aeropuertos, el cierre del gobierno ha significado que la falta de suficientes controladores aéreos -un problema de larga data en EE.UU.- se ha incrementado, pues algunos de estos trabajadores se han estado reportando enfermos o han tomado segundos empleos para cubrir sus gastos de vida mientras siguen trabajando sin cobrar del gobierno.

Entre cancelaciones y retrasos de 4 horas

La reducción de vuelos responde a una orden de emergencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y está diseñada para ser aplicada de forma escalonada.

Así, por ejemplo, este viernes se empezó recortando 4% de los vuelos internos, pero esa cifra se incrementará hasta 10% para finales de la semana próxima y - según señaló el secretario de Transporte, Sean Duffy- podrían subir hasta 15% o 20% "si el cierre del gobierno no termina relativamente pronto".

En todo caso, los efectos de la medida ya son visibles en los principales aeropuertos del país, incluyendo los que sirven a ciudades como Nueva York, Los Angeles o Chicago.

Para la tarde de este viernes, ya habían sido cancelados más de 1.000 vuelos y 4.130 habían sufrido retrasos en rutas dentro, hacia y fuera de EE.UU.

En el caso del Aeropuerto Reagan que sirve a la capital, Washington D.C., el retraso promedio de los vuelos era de 4 horas.

Reembolsos y cambios de vuelos

Varias aerolíneas están ofreciendo reembolsos incluso para aquellos pasajeros cuyos vuelos no han sido cancelados.

Las líneas aéreas están tomando medidas para cumplir con la reducción ordenada por el gobierno y varias de ellas ya han notificado a sus clientes que recibirán reembolsos por los vuelos cancelados.

En un memorando al que tuvo acceso la BBC, enviado por el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, a los empleados de esa compañía se indicaba que cualquier cliente puede recibir un reembolso incluso si su vuelo no ha sido cancelado o si adquirieron billetes económicos no reembolsables. El texto también decía que la línea aérea prescindirá de cobrar la diferencia de tarifa cuando los clientes pidan cambiar sus vuelos.

Delta Airlines está aplicando una política similar.

En el caso de American Airlines, ha dicho que permitirá a los clientes cambiar de vuelo o solicitar un reembolso, sin penalidad, independientemente de si su vuelo fue cancelado o no.

Southwest Airlines, por su parte, anunció que aquellos clientes cuyos vuelos sean cancelados pueden solicitar un reembolso o ser asignados a otro vuelo.

En el caso de la Frontier Airlines, dijo que permitirá a los clientes cambiar o cancelar sus vuelos sin penalidad, pero si los cambian tendrán que pagar la diferencia de tarifa , si la hubiera.

Barry Biffle, director ejecutivo de esa aerolínea de bajo coste, sugirió a los clientes comprar un "billete de respaldo", en caso de que tengan que asistir a una boda, un funeral o algún evento al que no deban faltar.