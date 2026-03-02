Miles de viajeros varados en los aeropuertos de Medio Oriente

Las principales aerolíneas continúan este lunes (02.03.2026) con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región, lo que ha dejado a miles de viajeros varados.

Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores, víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer.

Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos.

Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad.

Qatar, Emiratos Árabes, Irak y Baréin, además de Kuwait, mantienen completamente cerrada su operativa desde el sábado y la mantendrán así al menos hasta mediados de semana, según han ido anunciando en las últimas horas.

Incidentes mortales en Emiratos y Dubai

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido.

Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai dejó cuatro personas heridas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración.

En España, la aerolínea Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Cancelaciones de Lufthansa hacia la región

En el aeropuerto de Berlín no hay actualmente llegadas desde países afectados por la guerra de Irán ni despegues hacia esos destinos, según un portavoz del aeropuerto BER. En Fráncfort, el aeropuerto más grande de Alemania, tampoco ha habido vuelos hacia la región.

Las aerolíneas han cancelado los vuelos hasta al menos el lunes en la mañana. La principal aerolínea alemana, Lufthansa, no volara hacia Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil y Teherán al menos hasta el próximo sábado.

Respecto a British Airways, no ha emitido este domingo ningún aviso, pero su propia página web muestra como "no disponibles" durante el domingo y el lunes 2 de marzo los vuelos a: Dubái, Abu Dabi, Doha, Kuwait, Baréin y Bagdad. En todos estos destinos el primer vuelo será el martes 3 de marzo.

También las grandes aerolíneas asiáticas, entre ellas de China, India, Singapur y Japón, han cancelado sus conexiones con Oriente Medio, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares, además de destino final.