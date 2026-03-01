Miles de personas rinden homenaje a Jamenei en Teherán

Miles de personas se congregaron este domingo en la emblemática plaza Enghelab de Teherán para honrar al líder supremo Alí Jamenei, muerto en ataques de Estados Unidos e Israel, constataron periodistas de la AFP.



La mayoría iban vestidas de negro, algunas lloraban y enarbolaban retratos del ayatolá, en el poder desde 1989.



Los manifestantes corearon "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!" en medio de banderas de la república islámica.



La televisión estatal iraní confirmó el domingo la muerte de Jamenei, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, a quien describió como "una de las personas más malvadas de la historia".



También se congregaron manifestantes en el sur de Irán para exigir venganza por la muerte de Jamenei.



En la ciudad de Shiraz, los participantes, que portaban retratos del líder, instaron a las fuerzas armadas a "vengar" la muerte de Jamenei, según un video difundido por la agencia Tasnim.



Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron un "castigo severo" a los "asesinos" del líder supremo.





