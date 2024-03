Miles de personas asisten al funeral del opositor ruso Alexéi Navalni

El opositor ruso Alexéi Navalni fue enterrado este viernes en un cementerio de Moscú, en presencia de miles de simpatizantes que acudieron a rendir un último homenaje al principal detractor del Kremlin, muerto en circunstancias no esclarecidas en una prisión del Ártico.



Tras una breve ceremonia en una iglesia de Marino, un distrito del sureste de la capital rusa, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Borisovo, en el sureste de la capital, constataron periodistas de AFP.



Una muchedumbre formada por seguidores del opositor, concentrados cerca del cementerio, algunos llorando o portando flores, gritaron lemas contra el Kremlin y contra su ofensiva en Ucrania, como "¡No a la guerra!" o "¡No te olvidaremos!".



En el momento del entierro, sonó la banda sonora de la película "Terminator 2", que el fallecido ensalzaba como "el mejor filme jamás realizado", indicó su portavoz, Kira Yarmish.



Las exequias tuvieron lugar dos semanas después de la muerte del opositor de 47 años, el 16 de febrero en una prisión en el Ártico en circunstancias todavía por esclarecer.



Sus colaboradores, su viuda y los países occidentales acusan al presidente Putin de ser responsable de su muerte, lo que niega el Kremlin.



Su cuerpo estuvo retenido durante ocho días, un retraso que su equipo atribuye a un intento de encubrir la causa de la muerte. Además, la familia tuvo dificultades para encontrar un lugar que aceptara acoger la ceremonia.



A la iglesia solo pudo entrar un reducido número de personas. Allí, como manda el rito ortodoxo, el cuerpo del opositor fue expuesto por primera vez al público, cubierto de flores rojas y blancas.



El coche fúnebre había llegado poco antes, entre los aplausos de miles de personas que habían formado una larga fila, custodiadas por policías antidisturbios.



"Es doloroso, la gente como él no debería morir, gente honesta, con principios, dispuestos a sacrificarse", dijo Anna Stepanova, subrayando también el "sentido del humor" del opositor. "Incluso sufriendo hacía bromas".



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que cualquier manifestación "no autorizada" con motivo del funeral podría ser sancionada. Durante su rueda de prensa diaria, Peskov afirmó también que no tenía "nada que decirle" a la familia del difunto.



"Vivir sin ti"