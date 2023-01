Miles de millones de personas siguen expuestas al peligro de grasas trans, alerta OMS

"Hay algunas regiones del mundo que no saben que existe el problema", destacó Francesco Branca, jefe de seguridad alimentaria de la OMS, en una conferencia de prensa en la que destacó que hay productos alimentarios alternativos que no cuestan más.



Actualmente, nueve de los 16 países donde se estima que hay una proporción más elevada de muertes por enfermedades coronarias provocadas por las grasas trans no han adoptado las recomendaciones. Se trata de Ecuador, Australia, Azerbaiyán, Bután, Egipto, Irán, Nepal, Pakistán y Corea del Sur.



"Sinceramente, cuando hay grasas trans, hay gente que muere y esto debería estar prohibido", dijo Tom Frieden, exdirector de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y que ahora es presidente de la oenegé Resolve to Save Lives, que lucha contra las enfermedades cardiovasculares.



"Simplemente no hay ninguna excusa para que un país no tome medidas para proteger a su población de un producto químico tóxico artificial", denunció.



La OMS destacó los planes de México, Nigeria y Sri Lanka para combatir el uso de estas sustancias en la producción alimentaria.



México - un país donde el problema es generalizado - "está a punto de actuar, así que esperamos realmente ver que México y Nigeria avanzan un paso en el futuro próximo", celebró por su parte Frieden.



"Las grasas trans no se ven en la alimentación. Uno puede no saber que están ahí. Si uno tiene una crisis cardíaca y muere, no sabría cuál es la causa", advirtió, y señaló que es "optimista" en cuanto a que el mundo logre "dejar atrás las grasas trans".