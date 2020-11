Miles de manifestantes piden en Guatemala renuncia del presidente

Miles de guatemaltecos reanudaron este sábado las manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, a quien acusan de encubrir actos de corrupción y de elaborar con opacidad el presupuesto del país para 2021, que luego fue anulado.



"El pueblo no debería tener miedo a sus gobiernos, los gobiernos deberían tener miedo a su gente", "Nos falta cartel para tanta rabia", "Fuera los corruptos", "Encierro a los políticos, libertad al pueblo", se leía en algunos de los carteles que los manifestantes portaban camino a la Plaza Central, frente al Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede de gobierno.



En esta convocatoria para el movimiento denominado #28N, hecha por redes sociales, participafon diversos sectores de la sociedad civil.



Varios manifestantes han denominado la protesta como "revolución de los frijoleros", en respuesta a los comentarios de un diputado conservador afín al gobierno que los llamó "comelones de frijoles".



Entre las demandas de los opositores se encuentran el pedido de renuncia del conservador Giammattei, que lleva solo 10 meses en el poder, y de todos los diputados, por haber aprobado un presupuesto para 2021 al que critican por no atender los problemas más urgentes del país, como pobreza, salud y educación.



Hace una semana las manifestaciones degeneraron en la quema parcial de las instalaciones del Parlamento.



En medio de la presión, el Congreso, de mayoría oficialista, debió eliminar el nuevo presupuesto.



En la sesión del miércoles, donde se evaluó el tema, el diputado Rubén Barrios, del partido Valor, dijo: "solamente nuestras rodillas inclinarlas delante de Dios, y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo".



"Los frijoleros queremos que renuncien", "Afuera Giammattei", escribieron los manifestantes en otros carteles, mientras un grupo de universitarios gritaban al unísono "Presidente fascista, vos sos el terrorista".



Los manifestantes portan mascarilla, como medida de seguridad sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus y llevan banderas guatemaltecas azul y blanco.



El Palacio Nacional de Cultura, epicentro de las protestas, está fuertemente custodiado por la policía.



En esta ocasión no hay manifestaciones frente al Congreso, donde el sábado vez se registraron violentos enfrentamientos con la policía.



El derechista Giammattei, elegido para un período de cuatro años, convocó a un diálogo nacional para reajustar el presupuesto y denunciado simultáneamente intentos de desestabilización de la democracia.



Una misión de la OEA visita el país para evaluar la situación.