Miles de hogares sin electricidad en Berlín por incendio provocado

La policía sospechó de un "incendio criminal" y no descartó "una motivación política detrás del incendio" que se produjo el martes (9.09.2025) de madrugada en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital de Alemania, según una portavoz del cuerpo.

Presunto incendio provocado por extremistas de izquierda

La policía abrió una investigación para esclarecer los hechos. El motivo del incidente es un presunto incendio provocado por extremistas de izquierda contra dos postes de electricidad.

En una carta publicada en la plataforma en línea de extrema izquierda Indymedia, un grupo que se autodenomina antimilitarista y anarquista afirmó haber atacado un complejo que alberga empresas e instituciones científicas.

Cerca de 50.000 hogares se quedaron sin electricidad en un primer momento. Los cables dañados durante el presunto ataque quedaron fuera de servicio, lo que obligó al operador de la red de distribución, Stromnetz Berlin, a extraer cables eléctricos subterráneos para restablecer la conexión, una operación larga y compleja.

Doce escuelas afectadas por el apagón permanecían cerradas este miércoles, así como varias líneas de tranvías. En un comunicado, el operador dijo que esperaba que la electricidad regrese para todo el mundo "de aquí al jueves".

El portavoz de Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, dijo que se pidió, a los clientes que ya han recuperado el servicio, consumir electricidad "de la forma más moderada posible".

El apagón más largo en 25 años

Este apagón es el más largo en al menos un cuarto de siglo en Berlín. La lucha contra por reponer la electricidad sufrió un revés esta noche de miércoles: alrededor de las 20:00 horas locales, falló una línea de conexión, anunció Stromnetz Berlin.

"Como resultado, alrededor de 6.100 hogares y 200 clientes comerciales en Adlershof, Alt-Glienicke, Köpenick y Niederschönweide se encuentran desconectados de la red eléctrica de nuevo".

Esto significa que un total de unos 20.000 clientes se encuentran sin electricidad. Se espera que todos los clientes tengan el suministro eléctrico restablecido a más tardar hoy jueves por la noche.