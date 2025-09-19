Miles de evacuados en Berlín por bomba de la Segunda Guerra Mundial

Varios miles de personas fueron evacuadas de sus hogares en el centro de Berlín en la madrugada del viernes, 19 de septiembre de 2025, debido al hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el río Spree, que atraviesa la capital alemana.

La Policía informó en X de que la evacuación de "varios miles de residentes afectados en la zona que rodea la isla de Fischerinsel" se completó a las cinco de la madrugada y que más de 800 personas habían encontrado refugio en alojamientos para casos de emergencia. El comunicado agregaba que especialistas y buceadores preparaban la desactivación de la bomba.

Turistas afectados

De acuerdo con el diario Tagesspiegel, el hallazgo del artefacto tuvo lugar durante unas labores rutinarias el día anterior por la tarde. Eso llevó a las autoridades a tomar por la noche la decisión de desalojar a todos los residentes en un radio de 500 metros del lugar, una zona céntrica en el corazón de la capital, por lo que el desalojo afectó también a un gran número de turistas. Un alojamiento de emergencia habilitado en el Ayuntamiento de Berlín centro sirvió para albergarlos.

Finalmente, los agentes decidieron que no era preciso detonar la bomba, por lo que los ciudadanos pudieron regresar a sus hogares. Un portavoz de la Policía confirmó al Tagesspiegel que el artefacto fue clasificado como no peligroso y se procedió a su extracción del río: "Las personas pueden volver a sus casas y hogares".





